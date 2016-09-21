Родители главаря "ЛНР" Плотницкого умерли от отравления грибами - СМИ

Об этом пишет издание РИА Воронеж.

По данным издания, пожилую супружескую пару, проживающую в воронежском поселке Подгорное, госпитализировали в больницу с симптомами отравления неделю назад, во вторые выходные сентября. Вскоре супругов Плотницких перевезли в московскую больницу. Но несмотря на усилия врачей, пенсионеры через несколько дней скончались.

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В пресс-службе главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого смерть его родителей российскому изданию комментировать отказались и посоветовали позвонить в "Министерство информации республики", которое находится в стадии ликвидации, поэтому "уже не обладает правом отвечать на запросы".

Как сообщал УНИАН, 19 сентября российские СМИ сообщили, что в Подмосковье киллер расстрелял двух человек, одним из которых оказался лидер харьковской террористической организации "Оплот" и противник Евромайдана Евгений Жилин. Убийство произошло в ресторане "Ветерок" на территории элитного поселка Горки-2 в Одинцовском районе Московской области.

Во время допросов свидетелей было установлено, что тщательно загримированный киллер ждал потерпевших за соседним столом около 20 минут. После того как мужчины пришли в ресторан и сделали заказ, киллер подошел и произвел в них серию выстрелов. Жилин был сразу убит, а его знакомый получил ранения и был госпитализирован.

Жилина убили во время встречи, которая была назначена с целью решения «вопросов бизнеса», сообщили в Следственном комитете России.

Напомним, Игорь Плотницкий обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.258 (террористический акт) и ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса.

17 июня 2014 года согласно преступному приказу Плотницкого боевики возглавляемого им незаконного вооруженного формирования «батальон «Заря» совершили вооруженное нападение на военнослужащих 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» Вооруженных сил Украины и захватили в плен старшего лейтенанта ВСУ Надежду Савченко. 23 июня Савченко незаконно была переправлена через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации.