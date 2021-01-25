Большинству зрителей актриса известна по роли тети Симы из юмористической передачи «Джентльмен-шоу».

Сегодня в Одессе умерла известная актриса Ирина Токарчук.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил друг Токарчук, кинокритик Евгений Женин.

«Горькая новость: не стало Иры Токарчук. Хорошей актрисы и многолетнего доброго друга…», — сообщил Женин.

Он уточнил УНИАН, что актриса умерла сегодня, 25 января.

По его словам, Токарчук долго болела, а вчера у нее начались боли в сердце.

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Ирина Токарчук: биография

Ирина Токарчук родилась в Одессе 20 июля 1959 года.

Работала в Одесском русском драматическом театре и Доме клоунов (театр «Маски»).

Сыграла десятки ролей в театре и кино. Большую популярность Токарчук получила благодаря роли тети Симы из Одесской коммунальной квартиры (юмористическое телевизионное шоу «Джентльмен-Шоу»).

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Автор: Лариса Козовая