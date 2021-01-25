Сегодня в Одессе умерла известная актриса Ирина Токарчук.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил друг Токарчук, кинокритик Евгений Женин.
«Горькая новость: не стало Иры Токарчук. Хорошей актрисы и многолетнего доброго друга…», — сообщил Женин.
Он уточнил УНИАН, что актриса умерла сегодня, 25 января.
По его словам, Токарчук долго болела, а вчера у нее начались боли в сердце.
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Ирина Токарчук: биография
Ирина Токарчук родилась в Одессе 20 июля 1959 года.
Работала в Одесском русском драматическом театре и Доме клоунов (театр «Маски»).
Сыграла десятки ролей в театре и кино. Большую популярность Токарчук получила благодаря роли тети Симы из Одесской коммунальной квартиры (юмористическое телевизионное шоу «Джентльмен-Шоу»).
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