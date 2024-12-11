Сейчас у Украины есть очевидный ответ, заявила Стефанишина.

Вопрос об уменьшении мобилизационного возраста в Украине поднимался на встречах с чиновниками ЕС. Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщила министр юстиции Ольга Стефанишина.

"Этот вопрос задавался с точки зрения того, что действительно он есть в публичном дискурсе. Но я и рада, что этот вопрос задается, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет системы планирования, тренировки и оснащения украинских бригад. Фактически, когда такого планирования нет со стороны союзников, соответственно, нельзя такую несостоятельность перекладывать на мобилизационный возраст в Украине. Поэтому мы такую дискуссию провели", - сказала Стефанишина.

Дискуссии об уменьшении мобилизационного возраста в Украине

Ранее УНИАН писал, что ряд западных СМИ сообщил о давлении США на Украину относительно уменьшения мобилизационного возраста до 18 лет. В частности, The Washington Post обнародовало позицию Соединенных штатов - они считают, что в рамках действующего кризиса нехватка личного состава в Украине является более острой, чем проблема с вооружением.

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Между тем в Украине на такие призывы реагируют негативно. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что власть выступает против уменьшения мобилизационного возраста. Он добавил, что приоритетом должно быть наполнение украинских складов оружием, а не снижение мобилизационного возраста.

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