Официальные лица США предупредили, что нехватка личного состава в Украине, возможно, сейчас более критична, чем дефицит вооружений, пишет издание.

Поскольку бои с высокой степенью истощения продолжаются, и Россия набирает силу, президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с растущим давлением США, требующим отправлять больше молодых людей на передовую, пишет The Washington Post.

"В течение почти трех лет Украина сопротивлялась призыву мужчин в возрасте 18 лет, как это делают многие другие армии военного времени - выбор, который сбил с толку некоторых западных союзников Киева, но является глубоко чувствительным вопросом внутри страны", - говорится в публикации.

Отмечается, что, учитывая неопределенность будущей помощи от Вашингтона, официальные лица США предупредили, что нехватка личного состава в Украине, возможно, сейчас более критична, чем дефицит вооружений.

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Американские чиновники говорят, что есть резервные мощности, чтобы помочь подготовить целую бригаду украинских новобранцев за пределами страны, если только Киев направит к ним людей, пишет WP.

Также указывается, что военные на местах, жалуются, что их подразделения недоукомплектованы и с трудом справляются с противостоянием гораздо более многочисленным российским силам.

Вместе с тем, многие из самых ярых сторонников армии в Украине выступают против снижения мобилизационного возраста до 18 лет. По их словам, молодых людей нужно больше всего защищать, так как они - будущее страны и свободны от десятилетий российского влияния прошлых поколений, добавили в издании.

Против призыва 18-летних парней выступают и активисты. Некоторые из самых влиятельных заявляют, что Украина должна скорее начать призывать женщин, чем снижать призывной возраст.

Украинские законодатели тем временем призвали к возможным компромиссам, например, снизить призывной возраст до 20 лет вместо 18, отметили в The Washington Post.

"Сейчас Украина сталкивается с самой сложной ситуацией, но нам нужно ее пережить и бороться с ней. Мы живем в новой реальности, в том числе демографической", - отметил заместитель директора Института демографии и социальных исследований им. Птушки Александр Гладун.

По его словам, рождаемость в стране начала падать после распада Советского Союза в 1991 году, и самый низкий уровень был зафиксирован в 2001 году.

Снижение мобилизационного возраста в Украине - что сообщалось

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил, что США давят Зеленского относительно снижения мобилизационного возраста:

"Американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет... Президент Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста".

На днях советник Зеленского заявил, что никто в Украине не готовит никакую мобилизацию 18-летних юношей.

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