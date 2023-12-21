В городе осталось менее 5400 жителей, но почти 90% инфраструктуры города повреждено или уничтожено.

Немногие оставшиеся жители опустошенного восточноукраинского города Лиман готовятся к трудной зиме, поскольку выпадает снег и падает температура.

Спустя более года после того, как украинские войска вытеснили российские войска, оккупировавшие Лиман на пять месяцев, сейчас приходится бороться только за то, чтобы согреться, пишет Reuters.

"На электричество надежды нет. Газа нет, электричество приходит и уходит. Оно не зависит от людей, оно зависит от погоды", - сказал 63-летний Геннадий Бацак, сидя перед простой дровяной печью в его квартире.

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Печь выглядит совершенно неуместно в квартире Бацака, построенной в конце советской эпохи, но для большинства жителей города это единственный способ отопить свои дома в течение долгой и холодной зимы, когда температура опускается намного ниже нуля.

Мэр Александр Журавлев говорит, что Лиман невозможно восстановить, поскольку поблизости продолжаются бои, а жители большую часть времени проводят, закутавшись в пальто и "кормя" свои печи.

До полномасштабного вторжения России в Украину в феврале прошлого года в городе проживало около 20 000 человек, сообщил мэр Александр Журавлев.

Город был оккупирован российскими войсками в мае 2022 года, но в октябре следующего года они были вытеснены в результате молниеносного украинского контрнаступления, которое прорвало оборону России на севере Лимана.

По словам Журавлева, в городе осталось менее 5400 жителей, но почти 90% инфраструктуры города повреждено или уничтожено.

Те, кто остался или вернулся, в основном старше и говорят, что у них нет желания покидать место, где некоторые из них прожили всю свою жизнь. Некоторые также называют высокую арендную плату в других частях Украины причиной возвращения.

"Я родился здесь. Это моя родина. Здесь. Там другие люди живут. Это их родина. Но я здесь с 1945 года и нахожусь здесь до сих пор", - сказал 78-летний Владимир Ткаченко, указывая на землю.

Он вернулся домой после того, как провел прошлую зиму в относительной безопасности Днепра. Единственным источником тепла в его доме является простая металлическая печь, в которую он медленно заталкивает дрова, собранные гуманитарными волонтерами и сложенные в кучи вдоль главных дорог Лимана.

Военные машины часто с ревом проезжают по заснеженным улицам, нарушая тишину города. Вдалеке слышен обстрел. Хотя Лиман спокойнее, чем районы вокруг него, опасность всегда рядом.

"Возвращаться или нет в Лиман - ответственность каждого гражданина. Наш муниципалитет находится в зоне активных боевых действий, и мы в настоящее время не можем отремонтировать дома или обеспечить полную безопасность", - сказал Журавлев.

Российские обстрелы Лимана - детали

8 июля российские оккупанты обстреляли Лиман Донецкой области из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела погибли девять человек.

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