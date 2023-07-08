Враг попал в частный сектор города - повреждены дом и магазин.

Российские оккупанты обстреляли Лиман Донецкой области из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела известно о по меньшей мере шестерых погибших.

Как сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, в субботу, 8 июля, еще пять человек получили ранения. "Около 10 утра россияне нанесли удар по городу из РСЗО - попали в частный сектор. Повреждены дом и магазин", - отметил он.

Кириленко уточнил, что на месте работает полиция, а парамедики оказывают людям необходимую медицинскую помощь. "Российские террористы продолжают бить по гражданскому населению Донецкой области. Все их преступления тщательно документируем", - подчеркнул глава ОВА.

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Из-за близости к линии фронта Россия ежедневно обстреливает населенные пункты Донецкой области из артиллерии, реактивных систем залпового огня, беспилотников и авиации.

В частности, за минувшие сутки, 7 июля, из-за вражеских обстрелов ранены пять жителей области: двое - в Авдеевке, по одному - в Катериновке, Дальнем и Новомихайловке.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области из-за российских обстрелов погибло 1 тыс. 596 гражданских, а еще 3 тыс. 809 - получили ранения.

Напомним, утром 8 июля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что за прошедшие сутки враги совершили около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам, есть пострадавшие и разрушения.

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