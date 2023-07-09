Еще один человек погиб в Авдеевке.

В Лимане Донецкой области возросло количество погибших и раненых в результате удара оккупантов по частному сектору города 8 июля.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, количество погибших возросло до 9, а раненых - до 13. "За 8 июля россияне убили 10 жителей Донецкой области: 9 в Лимане и один в Авдеевке. Еще 13 человек за сутки получили ранения", - сообщил он.

Обстрел Лимана

8 июля около 10 часов утра российские оккупанты ударили по частному сектору Лимана. Тогда глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил о шестерых погибших и пятерых раненых. Позже в МВД сообщили о семерых погибших.

Видео дня

Предварительно оккупанты нанесли удар из реактивной системы залпового огня "Смерч".

В Донецкой области всего с начала полномасштабного вторжения из-за российских обстрелов погибло почти 1,6 тыс. гражданских, а еще более 3,8 тыс. - получили ранения. В связи с этим местные органы власти постоянно призывают граждан, которые остаются на прифронтовых территориях, эвакуироваться в более безопасные места.

Вас также могут заинтересовать новости: