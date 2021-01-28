Сегодня Окружной админсуд столицы признал незаконным и отменил постановление правительства о введении нового украинского правописания.

В Окружном административном суде Киева заявили, что при введении нового правописания Кабинет министров действовал вне своей компетенции и с нарушением законодательства.

Читайте такжеС 2021 года выпускники смогут выбрать между двумя видами ВНО по украинскому языкуОб этом говорится в сообщении пресс-службы суда по решению о признании незаконным и отмене постановления правительства о введении нового украинского правописания.

"В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что Кабинет министров Украины при принятии указанного постановления действовал за пределами своей компетенции и с нарушением законодательства, регулирующего порядок принятия нормативно-правовых актов. Учитывая это, суд признал противоправным и недействительным постановление Кабмина №437 от 22 мая 2019 года "Вопросы украинского правописания", - пояснили в суде.

Новая редакция правописания: предыстория

22 мая 2019 года Кабинет министров принял постановление № 437 "Вопросы украинского правописания", которым одобрена новая редакция правописания.

МОН рекомендовал уже с июня 2019 года применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи.

Впоследствии мать ученицы 7-го класса одной из херсонских школ обжаловала постановление правительства. В своем иске она просила суд определить постановление правительства противоправным и отменить его.

Также в ОАСК поступил еще один иск к Кабмину о признании постановления незаконным и его отмене. Истцом выступила ОО "Правовое государство".

Позже суд объединил оба производства в одно.

Сегодня, 28 января, суд удовлетворил иск полностью, признав постановление Кабмина незаконным, и отменил его.

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Автор: Антонина Доломанжи