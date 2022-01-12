Украинским высшим учебным заведениям, которые готовят юристов, следует уделять больше внимания сфере Legal tech и готовить будущих юристов к работе с новыми технологиями.

Об этом директор компании ActiveLex Владимир Иванов рассказал в интервью для НВ.

Владимир Иванов выделил несколько особенностей украинского рынка Legal tech.

"В Украине с одной стороны есть определенное отставание от западных стран из-за, скажем так, "позднего старта". С другой — создаются очень хорошие условия для развития сферы Legal tech: увеличивается количество и улучшается качество открытых баз данных государственных органов", - отметил Владимир Иванов.

По его словам, если сравнивать ситуацию в Украине и Польше, где процесс открытия данных государственными институтами начался 20-30 лет назад, то во многом инструменты, которые используются в Польше для информирования граждан, уже устарели.

"У нас используются более современные технологии, информация предоставляется в довольно современных и удобных форматах открытых данных", - отметил он.

Еще одной особенностью украинского рынка Legal tech по сравнению с западными является то, что он долгое время контролировался одной компанией, которая фактически имела монопольное положение. При этом, в западных странах всегда присутствует множество альтернативных решений.

Владимир Иванов также обратил внимание на то, что в украинских вузах недостаточно внимания уделяют новым технологиям.

"В мире уже давно поняли, что юристов необходимо креативно обучать информационным технологиям. Здесь у ActiveLex есть много идей, мы изучили опыт наших западных коллег и готовы им делиться.", - отметил он.

Справка. Компания ActiveLex работает в сфере Legal tech с 2017 года. Она эксклюзивно представляет на украинском рынке информационно-аналитическую платформу для юристов LEX, разработанную международной корпорацией Wolters Kluwer - мировым лидером на рынке онлайн-решений для специалистов, который представлен в 120 странах мира.