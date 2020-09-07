Президент поблагодарил украинских дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели переговоры об освобождении пленников.

Президент Владимир Зеленский приветствует возвращение на родину шестерых украинских граждан - членов экипажа судна Curacao Trader, которые были освобождены из пиратского плена 20 августа.

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«Наши моряки провели в плену у пиратов более месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями», - цитирует главу государства его пресс-служба.

Зеленский поблагодарил украинских дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели переговоры об освобождении пленников.

«Мы все время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин», - подчеркнул президент.

Особенно он отметил активную работу МИД, сотрудники которого все время были на связи и профессионально сопровождали переговорный процесс для освобождения украинских моряков, добавили в пресс-службе.

Когда украинские моряки попали в плен:

18 июля стало известно, что у побережья Нигерии пираты похитили с судна Curacao Trader 13 моряков, среди которых шестеро украинцев. Всего на судне находились 19 членов экипажа. Нападение было совершено на расстоянии более 200 морских миль от берега, когда оно уже завершило выход из опасной зоны, и сопровождение, гарантировавшее его безопасность, осталось позади.

20 августа моряков освободили из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия.

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Перевод: Тамара Отовская