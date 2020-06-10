Иностранцев обяжут сдавать биометрические данные для оформления украинской визы

Законопроектом предусмотрено, что иностранцы будут сдавать отпечатки пальцев, а также будет отцифровываться образ лица.

Законопроект о необходимости сбора биометрических данных у иностранцев для оформления украинских виз скоро будет внесен в парламент.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, сегодня Кабмин поддержал инициативу МИД, которая сделает оформление украинских виз для иностранцев удобным и современным, а также повысит безопасность путешественников.

«Знакомство с Украиной иностранца, который планирует путешествие, начинается с получения украинской визы. Иногда это вообще первая встреча с Украиной. Впечатления от этой встречи должны быть как можно более позитивными. Это должна быть встреча с современной прогрессивной страной. В то же время, новая процедура также повысит уровень безопасности путешествующих», - заявил Кулеба.

В частности, нововведения позволят зарубежным дипломатическим учреждениям оформлять украинские визы с использованием современных цифровых технологий сбора биометрической информации (отцифрованных отпечатков пальцев рук и оцифрованного образа лица).

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Также, приведение процедуры к лучшим мировым стандартам позволит гармонизировать законодательство в миграционной сфере и повысит удобство и безопасность путешествий иностранцев в Украину. Изменения также оптимизируют взаимодействие МИД с другими государственными органами.

При этом, поддержанная правительством инициатива МИД предусматривает внесение изменений в закон Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства». В ближайшее время соответствующий проект закона будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Отмечается, что МИД Украины продолжает работать над цифровизацией консульских услуг и усовершенствованием визовых процедур для безопасности и комфорта путешественников.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, Кабинет министров Украины одобрил проект закона о внесении изменений в закон «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» относительно представления иностранцами и лицами без гражданства биометрических данных для оформления виз.

Документом предусмотрено, что для иностранцев и лиц без гражданства обязательно подавать свои биометрические данные во время оформления виз. Отказ подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.

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