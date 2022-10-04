Внедорожник приспособленный для перевозки грузов и оружия.

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал воинам 130 батальона теробороны города Киева внедорожник Toyota Tundra.

Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

"Сегодня мы передали героям из 130-го батальона территориальной обороны города Киева автомобиль Toyota Tundra. Внедорожник приспособленный для перевозки грузов и оружия. Уверен, что наши герои будут и дальше спасать нашу землю от российских захватчиков. Желаем им удачи, здоровья и жизни. Отдельно благодарим представителя наших героев Александра Дудку за его самоотверженную службу на благо Украины. А "Украинская команда" и дальше будет помогать нашим защитникам на передовой", - подчеркнул Артур Палатный.

Видео дня

130-й батальон 241-й Отдельной бригады теробороны г. Киева защищал и освобождал от российских оккупантов Бучу, Ирпень и многие другие города и села в Киевской области. Также участвовал в освобождении Харьковщины и первым вышел на границы Украины во время контрнаступления.