Он также призвал объединить усилия, поддерживать воинов и пострадавших от российской агрессии.

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал бойцам ССО "Азов" квадрокоптеры и запас продуктов. Об этом сообщил руководитель штаба Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Передали подразделению ССО Азов коптеры Mavic 3 и продуктовые наборы. Ежедневно работаем, чтобы наши военные имели все необходимое для эффективного уничтожения врага. Спасибо нашим ребятам за службу. И благодарим всех, кто приобщился к приобретению коптеров", - написал Палатный.

Он отметил, что нужно продолжать поддерживать армию.

"Только слаженная и совместная работа всех украинцев позволит нам победить врага. Потому призываю всех продолжать помогать. Как бы тяжело ни было, ребятам на фронте тяжелее. Так что объединяем усилия, поддерживаем воинов и пострадавших от агрессии россии", - подытожил Палатный.

Напомним, ранее волонтерский штаб "Украинская команда" передал украинским защитникам на передовой квадрокоптеры, тепловизионные прицелы, а также более тонны медикаментов для раненых воинов в Харьков и Днепр.