Машину 1955 года выпуска передали в полицию.

Пограничники задержали на границе украинца, который пытался вывезти в Польшу ретро-автомобиль 1955 года выпуска.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

27-летний мужчина направлялся в Польшу на машине "Москвич 401".

Пограничники пункта пропуска "Краковец" совместно с таможенниками проверили машину и предоставленные им документы. Они обнаружили несоответствие VIN-кода на составных частях автомобиля со сведениями, которые указаны в регистрационных документах.

Читайте такжеВ Днепре на балконе зимовали более 100 летучих мышей (фото)Пограничники сообщили об инциденте работникам Нацполиции. Ретро-авто вместе с водителем передали правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в морском порту "Черноморск" у иностранца обнаружили старинные монеты и банкноты.

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