Пограничники направили в СБУ сообщение о контрабанде, находки переданы для проверки компетентным органам.

Через пункт пропуска "Краковец" украинец пытался вывезти старинные предметы и холодное оружие.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, сегодня, 11 января, на этом пункте пропуска гражданин Украины для пересечения границы избрал упрощенную систему – "зеленый коридор". Этим он автоматически засвидетельствовал, что перемещаемые им через таможенную границу Украины товары не подлежат письменному декларированию.

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Отмечается, что при осмотре автомобиля "Шкода", на котором выезжал за рубеж гражданин Украины 1984 года рождения, в его багажнике обнаружили хорошо спрятанные в сумках монеты разных номиналов и производителей, банкноту "один рубль" 1898 года и две единицы холодного оружия, которые могут представлять культурную и историческую ценность.

Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 201 УК "Контрабанда", пограничники направили сообщение в СБУ. Находки переданы для проверки компетентным органам.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одесской области водитель рейсового автобуса пытался вывезти из Украины раритетный тульский самовар. Сумку с самоваром он спрятал под своим сиденьем.

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