Бывший политзаключенный призвал граждан Украины "в настоящее время воздержаться от поездок в РФ, Армению, Беларусь, Казахстан".

На территории Российской Федерации в заключении находятся около 6 тыс. граждан Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил бывший украинский политзаключенный в РФ Николай Карпюк на пресс-конференции по случаю годовщины возвращения в Украину 11 политзаключенных.

Он отметил, что нужно законодательно закрепить четкое определение, кто из заключенных граждан Украины на территории России является политическим заключенным.

"Это нужно сделать, потому что на сегодняшний день в существующем списке политзаключенных, который был подготовлен еще в конце прошлого года и был согласован на обмен в начале 2020 года есть фамилия некоего Александра Малофеева. Это лицо, проживавшее в Керчи, имело две судимости. Еще в 2005 году он уехал в Новосибирск, где совершил убийство, за что получил 20 лет тюрьмы. А в 2009 году сотрудники ФСБ сделали его своим штатным свидетелем, предоставив ему легенду, что он член УНСО, в настоящее время он находится в колонии и свидетельствует, как штатный свидетель ФСБ по делам политических заключенных из Украины, в частности он свидетельствовал по моему делу и делу Станислава Клыха. Поэтому я с большим удивлением узнал, что этот человек попала в список на обмен", - сказал Карпюк.

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Также он добавил, что значительная часть украинцев находятся в российских тюрьмах по сфальсифицированным делам по статье 228 Уголовного кодекса России - незаконный сбыт наркотиков.

"Этот вопрос нужно поднимать на международных площадках, ведь из тех 6 тыс. заключенных очень многие отбывают наказание за незаконный сбыт наркотиков. Когда я находился в российской тюрьме по состоянию на 2019 год в России около 40% всех заключенных отбывали наказание именно по этой статье. Также в российских тюрьмах много украинцев, которым так же как и наркотики, подбросили оружие или взрывчатку", - отметил Карпюк.

Он рассказал, что "полиция в России фальцифицирует такие дела, чтобы улучшить статистику и обеспечить себе карьерный рост".

"Поэтому я призываю граждан Украины в настоящее время воздержаться от поездок в Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, ведь это те страны, где безоговорочно действует ФСБ. Подумайте, что завтра вы можете стать жертвой уголовного преследования и выйти оттуда вам будет очень сложно", - сказал Карпюк.

Украинские заключенные в России

7 сентября 2019 в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.

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Автор: Дмитрий Хилюк