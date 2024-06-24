По словам чиновников, Россия ежедневно атакует цели по всей Украине, где "нет безопасного места".

Правительство Германии отклонило предложение правящей партии Христианско-социальный союз (ХСС) депортировать нетрудоустроенных украинских беженцев. Об этом пишет Zeit Online.

В МИД страны отметили, что ежедневно можно наблюдать, как Россия атакует цели по всей Украине, а также пытается уничтожить инфраструктуру на западе страны.

"Поэтому я сейчас не знаю, где в Украине будет безопасное место", - добавил представитель. Видео дня

Издание отмечает, что федеральное правительство отреагировало на инициативу лидера региональной группы ХСС Александра Добриндта. На выходных тот призвал возвращать беженцев в Украину, если они не возьмутся работать в этой стране.

"Теперь, спустя более двух лет после начала войны, должен действовать принцип: начинай работать в Германии или возвращайся в безопасные районы на западе Украины", - сказал Добриндт.

Бывший генеральный секретарь ХСС Рупрехт Поленц обвинил Добриндта в "пустом популизме". Он отметил, что это "все невыносимее, как здесь говорят об украинских беженцах".

"Президент России Владимир Путин расценит эту дискуссию как признак того, что поддержка Украины в Германии разрушается. Это "сокрушительный сигнал", - прогнозирует издание.

Украинские беженцы в Германии

В Германии безработным украинцам угрожают депортацией. За категорическими заявлениями выступают в партии Христианский социальный союз.

По словам ее лидера Александра Добриндта, "этот принцип теперь должен применяться более чем через два года после начала войны: работайте в Германии или возвращайтесь в безопасные районы на западе Украины".

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