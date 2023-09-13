Директиву о временной защите украинских беженцев активировали в марте 2022 года, сразу после полномасштабного вторжения РФ.

Еврокомиссия предложит продлить временную защиту украинских беженцев на территории ЕС, где из-за полномасштабного российского вторжения нашли убежище 4 миллиона украинцев.

Такое заявление сделала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного обращения к Европарламенту, отметив при этом, что поддержка Украины продолжится, сообщает "Радио Свобода".

"Еврокомиссия предложит продлить нашу временную защиту украинцев в ЕС. Наша поддержка Украины будет продолжаться. Только в этом году мы предоставили 12 миллиардов на выплату заработной платы и пенсий... мы наращиваем производство боеприпасов, чтобы помочь удовлетворить насущные потребности Украины... мы будем рядом с Украиной на каждом шагу, сколько потребуется", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

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Глава Еврокомиссии также отметила, что с начала полномасштабного вторжения РФ убежище в ЕС нашли 4 миллиона украинцев.

"Мы обеспечили им доступ к жилью, медицинскому обслуживанию, рынку труда и многому другому. Это была Европа, которая ответила на вызов истории", – отметила фон дер Ляйен.

Украинцы в ЕС

Директиву о временной защите украинских беженцев активировали в марте 2022-го сразу после полномасштабного вторжения РФ. Украинцам предоставили убежище на год, затем продлили действие директивы еще на год – до марта 2024 года. В целом механизм рассчитан на три года, то есть до марта 2025 года.

По состоянию на июнь 2023 года поляки начали уставать от беженцев из Украины. Поляки изменили свое отношение к беженцам из Украины в связи с "требовательной позицией" и хотели бы уменьшить объем помощи, которую их страна предоставляет украинцам.

По состоянию на 18 июня 2023 года в ЕС изъяли детей в 240 семей украинских беженцев. Как правило, детей забирают из-за того, что родители не учли разницу в профильном законодательстве Украины и принимающей страны.

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