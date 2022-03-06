Программа будет работать по аналогии с выплатами за вакцинацию, то есть, через приложение "Дия".

Украинцы, потерявшие работу из-за войны, уже на следующей неделе начнут получать помощь в 6,5 тыс. грн.

Об этом во время своего видеообращения заявил премьер-министр Денис Шмигаль.

"На следующей неделе заработает обновленная программа "еподдержка". В рамках этой программы каждый наемный работник, каждый ФЛП, у которого война забрала работу, сможет получить 6500 гривен", – сказал он.

Также премьер подтвердил, что программа будет работать по аналогии с выплатами за вакцинацию, то есть, через приложение "Дия".

"Министерство цифровой трансформации сообщит детали, как именно оформить помощь. А дальше каждый из вас должен начать работать ради Украины и нашей победы", – добавил Шмигаль.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров подготовил специальную программу помощи, которая предусматривает выплату по 6,5 тыс. грн украинцам, которые потеряли работу из-за вторжения России.

В свою очередь в Минфине заверили, что пенсии, зарплаты, социальные выплаты граждане будут получать вовремя и в полном объеме.

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