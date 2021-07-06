Так, к Православной церкви Украины положительно относятся 52% украинцев.

Среди трех крупнейших церквей Украины больше всего респондентов положительно относятся к Православной церкви Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса. Так, отмечается, что к Православной церкви Украины положительно относятся 52% украинцев, нейтрально – 34%, негативно – 9%. При этом, по сравнению с июнем 2020 года стало больше тех, кто относится положительно – показатель вырос с 42% в июне 2020 года до 52% в июне 2021.

В то же время к УПЦ Московского патриархата положительно относятся 24% населения (в июне 2020 года – 23%), нейтрально – 37% (в июне 2020 года – 37%), а отрицательно – 35% (в июне 2020 года – 32%).

К УГКЦ положительно относятся 36% украинцев (в июне 2020 года – 35%), нейтрально – 50% (в июне 2020 года – 46%), отрицательно – 7% (в июне 2020 года – 6%).

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Среди предстоятелей трех крупнейших Церквей Украины больше всего респондентов положительно относятся к Епифанию. К Епифанию положительно относятся 45% украинцев, нейтрально – 38%, отрицательно – 6%. При этом, по сравнению с июнем 2020 года стало больше тех, кто относится положительно – показатель вырос с 34% в июне 2020 года до 45% в июне 2021.

В то же время к Онуфрию положительно относятся 20% (в июне 2020 года – 19%), нейтрально – 39% (в июне 2020 года – 36,5%), отрицательно – 29% (в июне 2020 года – 26%).

К Святославу Шевчуку положительно относятся 31% (в июне 2020 года – 27%), нейтрально – 42% (в июне 2020 года – 41%), отрицательно – 4% (в июне 2020 года – 5,5%).

Опрос проведен 25-28 июня 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошено 1003 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,5% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,5% - для показателей, близких к 5%.

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Автор: Леся Лещенко