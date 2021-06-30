Четверть населения выступает против вступления Украины в ЕС.

Более 60% граждан поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного в апреле Центром Разумкова.

Так, 72,5% опрошенных ответили, что приняли бы участие в голосовании, если бы в ближайшее время состоялся референдум относительно вступления Украины в Евросоюз. Еще 18% ответили отрицательно, а 9,5% - затруднились ответить.

При этом 61,9% респондентов проголосовали бы за вступление Украины в ЕС; 25,7% - высказались бы против и 12,4% - затруднились ответить.

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Социологи отметили, что доля сторонников вступления государства в ЕС значительно превосходит долю противников во всех возрастных категориях, независимо от пола респондентов. Баланс между «за» и «против» существенно изменяется в зависимости от региона проживания, но остается в пользу сторонников евроинтеграции.

Больше вступление в ЕС поддерживают на западе Украины - 83,1% опрошенных. Меньше на востоке - 43,6%.

Отдельно 45,6% респондентов считают, что интеграция в ЕС и НАТО - это движение в едином направлении: вступление в НАТО в значительной степени способствует присоединению Украины к ЕС. Еще 33,5% считают, что интеграция в ЕС и вступление в НАТО - это разные процессы и связи между ними нет. 20,9% - затруднились ответить.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова 23-28 апреля 2021 г. во всех регионах Украины за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2021 респондент старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.

Исследование проводилось при финансовой поддержке Посольства Великобритании в Украине.

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Автор: Виталий Саенко