В настоящее время таких лиц - 532 тысячи.

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение министра здравоохранения Максима Степанова вакцинировать от COVID-19 в выходные дни тех, кто записан в лист ожидания на вакцинацию через приложение "Дія".

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на селекторном совещании под председательством Зеленского.

Отмечается, что на совещании обсудили вакцинацию тех, кто записался на прививку через приложение "Дія".

Президент поддержал предложение министра здравоохранения по введению отдельных дней, а именно - выходных, для вакцинации этих лиц. Их на сегодняшний день 532 тысячи.

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Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Институте сыворотки крови в Индии, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производство Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

В пятницу, 7 мая, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сказал на брифинге, что отсутствие декларации с семейным врачом не является основанием для отказа в проведении прививки от COVID-19. В случае отказа в прививке за отсутствие декларации Ляшко призвал украинцев звонить на горячую линию НСЗУ или в контакт-центр Минздрава.

Несмотря на объявление властей некоторых столичных районов о доступности записи в очередь на вакцинацию от COVID-19 для всех желающих, оказалось, что гражданам могут отказать в шансе на получение прививки при отсутствии подписанной декларации с врачом. Так, корреспондент УНИАН позвонил для записи на вакцинацию в Оболонском районе Киева, однако женщина, которая не пожелала представиться, заявила по телефону, что это невозможно, так как сначала надо заключить декларацию с врачом.

Всего с начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 865 тыс. 590 человек.

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Автор: Константин Гончаров