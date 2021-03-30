В городе Каменское Днепропетровской области мужчина, который пережил ДТП и долго лечился в больнице, случайно узнал, что его по документам причислили к умершим из-за ошибки врачей.
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Об этом шла речь в эфире программы "Украина сегодня", передает Украина 24.
Как сообщается, 45-летний Богдан Власюк по всем документам - мертвец. Власюк случайно узнал о том, что его "похоронили заживо". Мать пошла за справкой в Пенсионный фонд, там ее назвали мошенницей и выгнали.
Впоследствии оказалось, что смерть мужчины зафиксировали в Днепре, в конце декабря 2019 года. Во врачебном заключении о его смерти причиной указано кровоизлияние в мозг.
"Был доставлен гражданин В. без признаков сознания. К сожалению, он погиб потом в больнице. В кармане, кроме справки МСЭК, никаких документов не было. Поэтому его похоронили с этой фамилией", - сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Алексей Григорук.
Впоследствии и местный ЗАГС выдал свидетельство о смерти.
"Справка МСЭК не является удостоверением личности. Считаю, что имела место просто ошибка или халатность медработников. Человек может в судебном порядке доказать, что он жив. Нужно привлекать соседей, родственников, которые подтвердят", - заявил адвокат Артем Шахторин.
Однако суд заявление от Власюков принял лишь с третьей попытки, и ни на одно заседание их пока не приглашали.
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