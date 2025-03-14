Украина направит в Испанию запрос на экстрадицию бывшего прокурора Кирилла Яковца

Украинские правоохранители направят в Испанию запрос на экстрадицию бывшего прокурора Кирилла Яковца. Об этом сообщает издание Апостроф со ссылкой на собственные источники в украинских правоохранительных органах.

Отмечается, что 26 декабря 2023 года бывший прокурор Харьковской областной прокуратуры, а теперь адвокат и общественный деятель Кирилл Яковец, прикрываясь необходимостью вывезти отца (человека с инвалидностью) за границу, сбежал из Украины в Испанию.

Сообщается, что на момент побега Яковец проходил по трем уголовным производствам: №12023100010002699 по ч.1 ст.383 УКУ - "ложное сообщение о преступлении" (Голосеевское Главное управление Национальной полиции), №22023220000001689 по ст. 336 УКУ - "уклонение от призыва на военную службу" (Служба безопасности Украины) и № 1 202 400 000 000 511 по ч. 1 ст. 114-1 УК - "препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период" (Главное следственное управление Нацполиции).

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Согласно расследованию, проведенному известным украинским журналистом и блогером Сергеем Дроздом, ОО "НОН-СТОП", основателем которого является Кирилл Яковец, активно размещает рекламу адвокатских услуг для уклонистов в телеграм-каналах, признанных СБУ курируемыми российскими спецслужбами.

По информации ОО "Простите, что живы", указанное ОО работает по схеме "активистов"-скамеров: "публичные фейковые обвинения в медиа - подача заявления о преступлении в правоохранительный орган - открытие уголовного дела решением суда - террор против жертвы и требование выполнения соответствующих условий шантажистов".

Со ссылкой на открытые источники, издание отмечает, что на самом деле ОО "НОН-СТОП" контролируется енакиевским криминальным авторитетом Владимиром Манукяном ("Мантус") - правой рукой недавно ликвидированного в Москве вора в законе Армена (Саркисяна) Горловского, ответственного за создание так называемого "Армянского батальона" ("Арбат") и набор наемников для российской армии, - а также лидером харьковской ОПГ "Залютинские" Леонидом Митровым ("Митруха").

Сообщается, что в 2024 году Кирилл Яковец дважды встречался в Праге с бывшим генеральным продюсером "канала 112" Артемом Марчевским, относительно участия в новом информационном проекте предателя Виктора Медведчука, направленного на дискредитацию Украины в Европе.

Со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах издание сообщает, что сейчас против Кирилла Яковца готовятся новые представления на открытие уголовных производств по подозрению в совершении ряда преступлений, а также представление на его экстрадицию из Испании в Украину. Вероятность экстрадиции оценивается правоохранителями, которая высока из-за отсутствия в делах политической составляющей.