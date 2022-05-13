С начала войны российские оккупанты повредили или полностью уничтожили более 300 церквей, театров, музеев, библиотек и исторических зданий по всей Украине.

12 мая состоялось первое заседание польско-украинско-литовской рабочей группы по оцифровке культурного наследия в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Сообщается, что в обсуждении приняли участие вице-премьер-министр, министр культуры и национального наследия Республики Польша Петр Глинский, заместитель министра культуры и национального наследия Польши Ярослав Селлин, заместитель министра культуры Литвы Римантас Микайтиста и заместитель министра культуры и информационной политики Украины Анастасия Бондарь.

Как отмечают в МКИП, страны Люблинского треугольника поддерживают Украину в борьбе против российских оккупантов. К тому же вместе с нами работают над цифровизацией украинских объектов материальной и недвижимого культурного наследия, а также созданием цифровой платформы для их сохранения, охраны, развития и популяризации. Ведь понимают то, что украинцы сейчас на передовой и отстаивают мировой порядок и демократию. В то же время новые военные реалии для Украины сочетаются со стремлением присоединиться к Евросоюзу. Поэтому именно сейчас время приблизиться к европейским стандартам в сфере сохранения культурного наследия.

"С начала агрессивного вторжения РФ в Украину, преступления россиян против украинского культурного наследия имеют беспрецедентные масштабы. Задокументировано уже более 300 случаев варварского уничтожения или повреждения врагом наших церквей, театров, музеев, библиотек, исторических зданий. Диджитализація этой сферы уже сейчас поможет лучше сохранить все украинское, а после победы – быстрее восстанавливать и продвигать наше наследие", – отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В то же время заместитель министра культуры и информационной политики Украины Анастасия Бондарь, представила участникам рабочей группы видение комплексной государственной политики в сфере цифровизации культурного наследия. Также она презентовала проект Национальной платформы культурного наследия в части менеджмента государственного музейного фонда – е-Музей, в рамках которого планируется создание Единого портала культурных ценностей Музейного фонда Украины. Создание такой платформы включает и изменения в законодательство, и создание программного обеспечения, а также многих диджитал инструментов для структурирования и управления культурным наследием Украины.

"Мы презентовали нашим партнерам наработки, которые касаются цифровизации культурного наследия Украины. Это направления, которые надо реализовывать уже сейчас, не откладывая до нашей победы. Сегодня музеи на неподконтрольных территориях просто грабятся россиянами. Достояние украинцев вывозят в РФ, нарушая все международные нормы. Все эти случаи фиксируются как преступления против нашего государства и мы обязательно будем бороться за возвращение каждого экспоната. Но сейчас важно идти вперед и максимально диджитализировать процессы в сфере культурного наследия", – прокомментировала Бондарь.

Напомним, ранее Украина, Литва и Польша создали специальный Фонд "Люблинский треугольник", который поддерживает оцифровку культурного наследия Украины. Это результат декларации, подписанной во время визита в Киев министров культуры Польши и Литвы.