МКИП уже работает над тем, чтобы на освобожденных территориях начать отстраивать эти заведения.

Министерство культуры и информационной политики уже верифицировало более 250 разрушенных и поврежденных российскими оккупантамиоккупантами учреждений культуры.

Об этом сообщилсообщил на пресс-конференции в медиацентре "Украина" министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Мы верифицируем все данные про те учреждения культуры, которые пострадали от военных действий – УНИАН) и разрушены. Насколько я помню, таких заведений сейчас более 250.

Министр отметил, что МКИП уже работает над тем, чтобы на освобожденных территориях начать отстраивать эти заведения.

"Надеюсь, что в ближайшее время у нас такая возможность появится", – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, в перечень поврежденных объектов культурного наследия в УкраинеУкраине вошли: остров Хортица в Запорожье, Макаровская публичная библиотека На Киевщине, старинный дом учителя 1925 года на Харьковщине и другие достопримечательности. Преступления против культурного наследия зафиксированы в 11 областях Украины и столицы.

Больше всего разрушений культурного наследия в Харьковской области, Донецкой, Киевской, Черниговской, Луганской и Сумской.

Среди всех наиболее пострадали религиозные объекты.

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