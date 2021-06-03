Украина и Грузия договорились о взаимном признании сертификатов вакцинации против COVID-19.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, информирует пресс-служба правительства.
Во время встречи стороны обсудили вопросы активизации туризма между Украиной и Грузией и договорились заключить в ближайшее время соглашение о взаимном признании документов о вакцинации против COVID-19.
«Упрощение условий въезда в Грузию для граждан Украины и постепенное наращивание регулярного авиасообщения между городами наших стран способствует активизации туризма. Правительство Украины также заинтересовано в увеличении потока грузинских туристов. Взаимное признание документов о вакцинации должно максимально упростить пересечение границы нашими гражданами», - отметил Шмыгаль.
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Премьер-министры Украины и Грузии также договорились провести до конца года очередное заседание Совместной межправительственной украинско-грузинской комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
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