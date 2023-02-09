Зеленский постоянно вынужден убеждать Шольца, что Украина сражается за всех европейцев.

Отношения Украины с Германией находятся в "трудной фазе", поскольку канцлера Олафа Шольца приходится долго уговаривать и убеждать в необходимости предоставить помощь. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Figaro.

"Я вынужден убеждать его помочь Украине и постоянно доказывать ему, что эта помощь не для нас, а для европейцев", – сказал Зеленский.

По его словам, отношения Украины с Германией "волнообразны, то вверх, то вниз", а сейчас они находятся в "трудной фазе", что объясняется несколькими неделями трудных переговоров о поставках танков.

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В то же время Зеленский поблагодарил Берлин за передачу систем ПВО, которые "спасли много жизней".

Война в Украине – помощь Германии

По мнению канцлера Олафа Шольца, Германия является крупнейшим донором гуманитарной и финансовой помощи для Украины среди всех европейских стран. При этом он убежден, что Германия предоставляет еще и "самую конкретную поддержку" в плане поставок оружия.

Шольц неоднократно отказывал Украине в поставках тяжелых вооружений, объясняя это опасениями вызвать эскалацию. Но недавно он признал, что передача Украине танков не вызовет эскалацию.

Сейчас Шольц отказывается поставлять Украине боевые самолеты, поскольку не хочет "вступления в гонку за повышение ставок" в войне.

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