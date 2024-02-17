Депутат в течение 5 месяцев не появлялся в месте несения службы, но получал за это деньги.

На Черниговщине депутата Семеновского горсовета подозревают в уклонении от военной службы и мошенничестве. Работники Государственного бюро расследований при содействии Госпогранслужбы сообщили депутату о подозрении.

"Депутат был мобилизован после начала российского вторжения, однако в течение 5 месяцев не появлялся в месте несения службы. Его непосредственный начальник не реагировал на отсутствие подчиненного военнослужащего и наоборот - писал в документах, что тот якобы несет службу в пограничных нарядах", - отмечается в сообщении ГБР.

При этом депутат незаконно получил денежное обеспечение военного более чем на 157 тыс. гривен.

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Мужчине сообщено о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Материалы досудебного расследования в отношении руководителя депутата, прикрывавшего его преступные действия, выделены в отдельное производство.

Уклонение от мобилизации - что надо знать

Ранее в Нацполиции разъяснили, что военнообязанные, получившие условные сроки наказания за уклонение от военной службы, и в дальнейшем подлежат мобилизации. За повторное уклонение нарушитель получит реальный срок.

Сейчас в Украине расследуется около 9,4 тысячи производств по уклонению от мобилизации. Из них 2,6 тысячи - были направлены в суд.

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