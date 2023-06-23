Уверяют, что выброс радиации потеряет наибольшую свою концентрацию в течение суток.

Министерство иностранных дел предупредило о запланированных в ближайшее время учениях всех соответствующих служб для четкого реагирования на последствия чрезвычайной ситуации, которая возможно может возникнуть на Запорожской АЭС. Об этом в эфире телемарафона единых новостей сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Он отметил, что все службы готовятся для ликвидации последствий чрезвычайных событий и ситуаций, в том числе связанных и с возможной утечкой радиации с Запорожской станции.

"С этой целью мы уже развернули с сегодняшнего дня работу соответствующих штабов. В этих штабах будут присутствовать как энергетики, так и работники ГСЧС, полиции, медики. Для того, чтобы были выработаны и четко донесены до наших граждан правила поведения в случае чрезмерного события", - сообщил министр.

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Клименко подчеркнул, что в случае ЧС надо слушать указаний власти.

По словам министра, если говорить об угрозе с ЗАЭС, то она касается в первую очередь 50-км зоны по радиусу вокруг станции, это примерно полмиллиона населения если брать правый и левый берег.

"Ближайшие дни мы проведем соответствующие учения с перекрытием дорог, развертыванием санитарных блокпостов, где будем проверять радиацию. Все оборудование для измерения радиации у нас откалибровано, готово к работе, но хотим еще раз сгруппировать все службы, чтобы четко могли срегировать на любые вызовы",- сказал Клименко.

В то же время он сообщил, что радиоактивный фон, который возможно будет в воздухе, будет храниться примерно одни сутки.

"То есть на 80% мы уменьшим радиоактивный фон именно в течение суток. За это время, если не будет эвакуационных мероприятий, то мы говорим о том, что каждый гражданин должен закрыться в помещении, закрыть вентиляции. Системы вентиляции должны быть выключены-кондиционеры, обогреватели и т.д. уплотнить необходимо все отверстия, которые есть в домах либо смощенной тканью, либо скотчем. И мы будем четко давать все указания и все правила поведения в течение этого времени", - сказал министр.

По его словам, все граждане, которые захотят выехать с этой территории, будут обеспечены соответствующим транспортом.

"Важно закупориться дома. До одних суток. До того времени, как местные органы власти, органы гражданской защиты не дадут соответствующее распоряжение относительно перемещения в тот или иной район, или перемещения по какой-то территории. Мы говорим о возможном тепловом выбросе, который потеряет наибольшую свою концентрацию в течение одних суток...", - подчеркнул Клименко.

Если в момент ЧС человек находится на улице, то он советует воспользоваться распиратором или медицинской маской.

"Радиация, это по большому счету, пыль. И если вы находиться на улице, то надо применить обычный распиратор, или маску, которые использовали во время Covid-19", - сказал Клименко.

Россия готовит теракт на ЗАЭС - что известно

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 22 июня, заявил со ссылкой на данные разведки, что Россия готовит теракт на Запорожской атомной станции.

В МАГАТЭ подтвердили минирование атомной станции по периметру, но заметили, что пруд-охладитель станции не заминирован.

Сегодня, 23 июня, Совбез ООН соберется на специальное экстренное заседание, на котором обсудит последствия подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС и угрозу теракта на Запорожской АЭС.

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