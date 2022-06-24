Традиционно обучение в учреждениях общего среднего образования начнется в День знаний – 1 сентября.

Кабинет министров принял решение о сроках нового учебного года 2022-2023 годов.

Как сообщило Министерство образования и науки, традиционно обучение в учреждениях общего среднего образования начнется в День знаний – 1 сентября. Образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2023 года.

Принятое правительством постановление вступает в силу и применяется исключительно во время правового режима военного положения одновременно со вступлением в силу законодательных изменений в ЗУ "О полном общем среднем образовании" по урегулированию отдельных вопросов образовательной деятельности в условиях военного положения.

"Подчеркиваем, организация образовательного процесса зависит от ситуации в каждом населенном пункте. В условиях войны областные военные администрации и учредители учебных заведений должны принимать решения, необходимые для сохранения жизни и здоровья всех участников образовательного процесса", - отметили в МОН.

Как сообщал УНИАН, 9 июня министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что обучение в офлайн-формате будет восстановлено только при условии наличия гарантий безопасности для участников образовательного процесса.

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