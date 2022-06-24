В школах подготовят укрытия и создадут запасы воды и медикаментов.

В Украине 1 сентября планируют начать очное обучение в школах при условии безопасной ситуации в области.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что для этого в школах проводятся мероприятия по усилению безопасности.

В частности, речь идет о проверке школ и прилегающих территорий органами ГСЧС на наличие взрывоопасных предметов. Кроме того, проверяют готовность систем оповещения о воздушной тревоге.

"Особое внимание обращаем на доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха", – отметил Тимошенко.

По словам заместителя руководителя ОП, к началу учебного года в каждой школе должны быть определены и обозначены пути эвакуации и оборудованы укрытия для всех учеников и учителей.

"Создаются запасы воды и медикаментов. Проводятся тренировки по действиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги", – добавил он.

Как сообщал УНИАН, 9 июня министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что обучение в офлайн-формате будет восстановлено только при условии наличия гарантий безопасности для участников образовательного процесса.

Вас также могут заинтересовать новости: