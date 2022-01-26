В феврале запланированы региональные учения теробороны всех оперативных командований.

На обустройство всех мест дислокации сил территориальной обороны необходимо более 2,7 млрд грн.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на заседании правительства 26 января.

Он отметил, что первоочередной потребностью для теробороны является обустройство мест постоянной дислокации для одновременного развертывания 176 воинских частей.

Министр подчеркнул важность вопроса состояния помещений подразделений теробороны и их подключения к коммуникациям.

"Если взять батальоны, там должны быть помещения для постоянного пребывания 45 человек и резерва, рабочие места, помещения для хранения оружия, места для транспорта и тому подобное. По состоянию на 25 января 80 подразделений уже размещены, заключено около 23 договоров аренды имущественных комплексов. Сумма потребностей на обустройство всех мест дислокации составляет 2 млрд 772 млн гривень", - пояснил министр.

Также министр сообщил, что в феврале запланированы региональные учения теробороны всех оперативных командований.

"В феврале запланированы учения по региональному принципу с участием руководителей органов местной власти и самоуправления для того, чтобы отработать взаимодействие. То есть мы соберем все регионы по очереди: север, восток, юг и запад, где будем учить глав администраций, областных, районных, а также городских голов тех городов, где будут разворачиваться батальоны или бригады, как правильно взаимодействовать с Вооруженными силами Украины",- добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 24 января после заседания СНБО Резников заявил, что силы теробороны в приграничных областях сформированы на 70%. При этом министр отмечал, что сейчас определяются дополнительные финансовые потребности, которые планируют обсудить с премьером и министром финансов.

Территориальная оборона в Украине: справка

1 января 2022 года вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления", в соответствии с которым ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ.

Читайте такжеКонфликт Украины и России: социологи узнали, как украинцы следят за новостямиНациональное сопротивление - это привлечение всего населения к противодействию агрессору, а также подготовка к такому противодействию.

Основой подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению является их общевойсковая подготовка, которая организуется по территориально-зональному принципу. Командующий Силами теробороны ВСУ - генерал Юрий Галушкин.

По результатам социологического исследования "Готовы ли украинцы к большой войне", в ряды территориальной обороны готовы уже сейчас вступить 56% украинцев.

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