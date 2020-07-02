Обвиняемых в убийстве "Сармата" отпустили: прокуратуру пикетировали с требованием подать апелляцию (фото)

В ответ прокурор области заявил, что пока невозможно подать апелляцию на смягчение меры пресечения.

Прокуратуру Запорожской области пикетировали с требованием подать апелляцию на решение суда, который отпустил четырех обвиняемых в убийстве местного активиста Виталия Олешко ("Сармата") под домашний арест.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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«Ребята, ветераны АТО сначала в Бердянске митинговали под судом, требовали, чтобы их взяли под стражу. А когда это не помогло, то поехали под Офис президента. 24 суток там голодают. Вчера я выяснил, что до сегодняшнего дня прокуратура не подала апелляцию. Сколько же можно тянуть?» – рассказал один из организаторов акции Анатолий Шевченко.

В ответ прокурор области Владимир Калюга заявил, что пока невозможно подать апелляцию на смягчение меры пресечения.

«По действующему УПК, подобное решение суда не подлежит обжалованию. Единственный способ обжалования подобного решения – это подтверждено решением Конституционного суда от прошлого года – это когда ухудшается положение обвиняемого, и лишь стороной защиты может быть обжаловано. Мы лишены законной возможности обжаловать такое решение», – сказал он.

Инициировать вопрос об изменении меры пресечения, утверждает прокурор, можно лишь в случае нарушения этими лицами условий домашнего ареста.

Как сообщал УНИАН, Сармат воевал на востоке Украины в составе батальона "Донбасс" и вел активную общественную деятельность. Его застрелили 31 июля в Бердянске на глазах у очевидцев.

1 августа стало известно, что четверо подозреваемых в убийстве задержали на блокпосту в Васильевке Запорожской области.

2 августа им сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства по предварительному сговору группой лиц. По данным следствия и очевидцев, в Олешко стрелял бывший боец расформированного батальона "Торнадо" Артем Матюшин.

14 сентября полиция задержала Сигиду.

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