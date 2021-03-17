Меры пресечения продлены до 15 мая.

Днепровский районный суд Киева продлил арест экс-главы Херсонского облсовета Владислава Мангера и его пособника Алексея Левина, обвиняемых в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Читайте такжеДело Гандзюк: суд вынес приговор ПавловскомуКак передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла судья Юлия Иванина.

Таким образом она удовлетворила ходатайство прокурора и отказала в удовлетворении ходатайств адвокатов, которые просили изменить меру пресечения. Арест продлен до 15 мая.

По словам судьи, следующие заседания по делу, на которых продолжат изучение доказательств, состоятся 2, 7, 16 и 22 апреля.

Убийство Кати Гандзюк

Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, женщина получила химические ожоги более 30% тела.

В июне 2019 года были осуждены пять исполнителей преступления.

Экс-глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и его пособник Алексей Левин обвиняются в организации и заказе преступления. Им инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение способом, носящим характер особого мучения и повлекшим смерть потерпевшей) Уголовного кодекса.

Мангер и Левин находятся под стражей.

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Автор: Антонина Доломанжи