По словам президента Франции, речь идет о продовольственной безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, для чего нужно продолжать переговоры с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Отвечая на вопрос, будет ли он дальше продолжать говорить с Путиным, или их общение - на паузе, Макрон сказал: "Например, нам нужно по определенным вопросам иметь канал диалога с Россией. Вот хотя бы по вопросу продовольственной безопасности. Если мы можем получить определенные дипломатические сдвиги, мы должны делать все от нас зависящее".

По словам президента Франции, "каждый раз делал это только с согласия президента Зеленского".

"Согласен с тем, что пока ситуация этого не позволяет. Но возможно, в следующий день возникнут новые ситуации, когда нужно будет и если полезным будет такой канал, и надо будет продолжать эти дискуссии. Так или иначе мы знаем, что в конце концов эта дискуссия должна состояться", - считает Макрон.

Он убежден, что "та роль, которую играет Франция, может быть полезной".

"Сегодня еще война не закончена. Сначала надо четко определиться и выиграть эту войну. И здесь Франция абсолютно четкая: Украина должна выиграть эту войну. И при этом выиграть так, чтобы сохранить территориальную целостность и суверенитет. Но потом все равно придется разговаривать с российским народом и говорить с россиянами... На международном пространстве я слышу очень радикальные фразы в отношении России. Но они не идут на пользу никому", - добавил Макрон.

Как сообщал УНИАН, французский президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что Украина сама будет решать, когда соглашаться на переговоры с Россией и на каких условиях будет восстанавливать мир.