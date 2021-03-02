Некоторые блюда в столовой парламента простые, другие напоминают ресторанные.

Фотокорреспондент издания "Апостроф" Александр Гончаров побывал в столовой Верховной Рады и показал цены на блюда для политиков.

Так, в парламенте обновили весеннее меню для народных избранников, сообщает "Апостроф".

Там представлены разные салаты, бутерброды, мясные и рыбные блюда, а также гарниры и десерты.

Так, на первое депутатам предлагают солянку за 57 грн. Из салатов на выбор: из морской капусты (25 грн за 100 гр), селедка под шубой (43 грн за 150 гр), салат "Капрезе" с моцареллой (95 грн за 170 гр), салат "Царский" с семгой (90 грн за 145 гр) и другие. За бутерброд с икрой лосося 56 грн, а с семгой - 48 грн.Читайте такжеМеню по-депутатски: чем и за сколько кормят нардепов в столовой Верховной Рады (видео)

Мясные блюда: бифштекс с яйцом (77 грн за 100 гр), вареная говядина (87 грн за 100 гр), куриные котлеты (39 грн за 100 гр) и другое.

Рыбные блюда: филе семги, запеченное с грушей (216 грн за 175 гр), шашлык из филе семги (182 грн за 100 гр), рыбные котлеты (42 грн за 100 гр) и другие блюда.

Гарниры: картошка пюре (26 грн за 150 гр), гречка (16 грн за 150 гр), жаренные овощи (36 грн за 100 гр).

Также нардепы могут побаловать себя сладким: желе (34-39 грн за 150 гр), запеченные яблоки (39 грн за 110 гр), десерт "Сметанный" (31 грн за 150 гр).

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Автор: УНИАН