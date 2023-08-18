Устанавливается его причастность к участникам разведгруппы Генштаба РФ, которые были задержаны в январе 2023 года.

В Днепре разоблачили и задержали агента страны-агрессора, который корректировал ракеты, в частности, по жилому дому, больнице и Управлению СБУ.

Как сообщили в офисе Генерального прокурора, сейчас ему сообщено о подозрении по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый - местный житель, был завербован лидером пророссийской радикальной общественной организации "SERB" для сбора информации военного характера с целью дальнейшей передачи представителям спецслужб РФ.

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Выполняя задание российского куратора, подозреваемый осуществлял сбор данных о местах дислокации и перемещения подразделений, военной техники ВСУ, Нацгвардии Украины, мест расположения систем противовоздушной обороны, мостов, железнодорожных узлов, аэропорта на территории г. Днепр и области.

Агент фиксировал последствия ракетных ударов по аэропорту, больнице в г. Днепр, жилому дому в г. Подгородное и зданию Управления СБУ. При этом обозначал на гугл-картах точные места попаданий ВС РФ. Полученные сведения он направлял врагу в виде текстовых сообщений и фото-, видеофайлов через Telegram.

Во время обыска по месту жительства мужчины изъяты мобильные телефоны с доказательствами переписки с лидером пророссийской организации "SERB".

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Устанавливается причастность подозреваемого к участникам разведывательной группы Генштаба ВС РФ, которые действовали под кураторством лидера пророссийской радикальной общественной организации "русское освобождительное движение SERB". Семь участников задержаны в январе 2023 года, двое из них судом признаны виновными в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание предателей Украины - другие новости

Как сообщал УНИАН, на днях правоохранители сообщили, что задержали предателя из Славянска, который вступил в оккупационное подразделение "Шторм". Ему грозит пожизненное заключение.

Также недавно СБУ разоблачила жителя Черкасс, который за 6 тысяч гривен "слил" россиянам точные координаты систем ПВО.

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