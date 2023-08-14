Для замедления контрнаступления украинских войск он обустраивал вражеские блокпосты и фортификационные укрепления вокруг боевых позиций россиян.

Служба безопасности Украины задержала и сообщила о подозрении предателю из Славянска, который вступил в оккупационную группировку "Шторм", чтобы убивать украинцев.

Как сообщает СБУ, следователи собрали доказательную базу на еще одного боевика российских оккупационных группировок, который воевал против Сил обороны на Восточном фронте.

В СБУ рассказали, что злоумышленник был задержан военными контрразведчиками службы совместно с Силами обороны во время контрнаступления под Бахмутом в июле.

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"По данным военной контрразведки СБУ, боевиком оказался житель Славянска Донецкой области, который незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ переехал в Ставропольский край", - говорится в сообщении.

Было установлено, что 24 июня 2022 года он добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в составе группы "Шторм" 79-го мотострелкового полка Вооруженных сил России.

"Находясь на должности механика-водителя, он принимал активное участие в боевых действиях против Сил обороны в районе поселка Берховка Бахмутского района. Кроме того, для замедления контрнаступательных действий украинских войск предатель обустраивал вражеские блокпосты и фортификационные укрепления вокруг боевых позиций агрессора", - рассказали в СБУ.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас мужчина находится под стражей, продолжается расследование. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Задержание предателей Украины - другие новости

Как сообщал УНИАН, недавно в Херсоне был задержан коллаборант, который помогал российским захватчикам проводить массовые репрессии против местных жителей во время оккупации города.

В частности, после назначения оккупантами на должность в "изоляторе" он конвоировал похищенных украинцев в камеры и участвовал в пытках. Мужчина избивал украинских пленников, забирал у них личные вещи и на долгое время оставлял без еды и воды.

А в Днепре СБУ задержала чиновницу "Укрзализныци", которая готовила воздушный удар РФ по логистическим путям Сил обороны на Днепропетровщине. Российские военные привлекли предательницу к сотрудничеству в начале 2023 года.

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