В голосовании приняли участие более 1,5 миллиона украинцев. Опрос стал одним из самых массовых.

Украинцы ответили, какой дате празднование Рождества они отдают предпочтение. Опрос проходил в приложении "Дия".

В голосовании приняли участие более 1,5 миллиона украинцев, сообщили в сервисе "Дия". Больше всего голосов (58,99%, 903265) было отдано за празднование Рождества 25 декабря.

За празднование Рождества 7 января проголосовали 25,48% (390125) людей. Еще 192788 голосов (12,5%) было отдано за обе даты; а 45075 человек сказали, что не празднуют Рождество.

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"Завершили опрос о дате празднования Рождества. Он стал одним из самых массовых. Имеем более 1,5 млн голосов за неделю. Мощный результат", - прокомментировал итоги голосования министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Рождество в Украине - дата

Как сообщал УНИАН, проблема с датами празднования церковных праздников возникла из-за того, что в Украине христианские церкви живут по двум календарям: Григорианскому и Юлианскому. Из-за неточности Юлианского календаря за сотни лет Рождество "мигрировало" с 25 декабря на 7 января, а к концу этого века сместится еще на один день - 8 января.

Православная Церковь Украины рассматривала возможность перехода на новоюлианский календарь. Он по-другому вычисляет один день високосного года, поэтому мало чем отличается от Григорианского.

Тем временем ПЦУ разрешила приходам самим выбирать, когда праздновать Рождество. По словам священника Георгия Коваленко, что украинская церковь до сих пор живет по юлианскому календарю и также празднует 25 декабря, но это по старому стилю, а по новому стилю - это 7 января.

А социологи недавно выяснили, что в этом году более половины украинцев будут праздновать Рождество 7 января. В то же время возросло количество людей, которые будут праздновать только 25 декабря и тех, кто отмечает Рождество в обе даты. Также отмечается, за год значительно увеличилось количество тех, кто поддерживает идею переноса празднования Рождества на 25 декабря: с 26% до 44%.

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