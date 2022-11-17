Волонтеры "Украинской команды" приехали на недавно деоккупированную Херсонщину с гуманитарным грузом и привезли 30 тонн продуктов питания и медикаментов.

Видео с центральной площади Херсона "Украинская команда" опубликовала на своей странице в Facebook.

"Сегодня на Херсонщине - настоящий гуманитарный кризис. Волонтеры "Украинской команды" одними из первых приехали в Херсон для доставки такого нужного людям гуманитарного груза. Это медикаменты, которые поедут в центральную больницу. Это продукты питания, в том числе длительного хранения, а также хлеб. Всего 30 тонн", - сообщил волонтер "Украинской команды" Орест Криштафович.

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Также большая часть груза предназначена для украинских военных, которые освобождали Херсон, а сейчас зачищают территории области от остатков русских войск.

"Наша "Украинская команда" уже не впервые отправляется сразу, оперативно на деокуповані территории для помощи украинцам. Мы и дальше будем работать и обязательно победим. Слава Украине!" - подчеркнул Орест Криштафович.

Как сообщалось, "Украинская команда" в рамках всеукраинской акции "Тепло на фронт" организовала сбор средств и обеспечила бандерпечами более 10 тысяч воинов на передовой.