Ранее подозреваемый отбывал наказание за убийство своей тещи, которую забил до смерти.

Суворовский районный суд Одессы арестовал мужчину, который систематически насиловал жену и двоих дочерей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, по ходатайству прокуратуры подозреваемый в тройном изнасиловании и угрозе убийством взят под стражу (ч. ч. 2, 3, 4 ст. 152, ч. 1 ст. 129 УК Украины).

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Установлено, что в течение 2015-2021 годов 48-летний житель Суворовского района Одессы насиловал свою жену и их совместных дочерей, которым в настоящее время 22 года и 15 лет. При этом мужчина угрожал дочерям, что в случае неповиновения убьет их мать.

«Отдельно следует отметить, что подозреваемый отбывал наказание за убийство матери своей жены, которую злоумышленник забил до смерти», - сообщили в прокуратуре.

Детали инцидента:

В Одессе задержали мужчину, который систематически насиловал жену и двоих своих дочерей.

Жертвы насилия настолько были запуганы неоднократно судимым за тяжкие преступления правонарушителем (за убийство и грабеж), что молчали об издевательствах несколько лет.

По данным полиции, старшую дочь он впервые изнасиловал, когда ей было 16 лет, а младшую – в 13-летнем возрасте.

Расследование продолжается, назначен ряд экспертиз.

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Автор: Лариса Козовая