Тросы Подольского моста украли, чтобы прикрыть аферу Кличко на 200 миллионов - нардеп

Ванты, которые должны поддерживать мост, были доставлены с какого-то разобранного моста в Европе, утверждает Александр Дубинский.

Украденные на Подольско-Воскресенском мосту ванты, о которых недавно сообщил мэр Виталий Кличко, на самом деле «б\у-шные», и на этой афере мэр и его подельники отмыли около 200 миллионов гривень.

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Об этом в эфире канала Kyivlive заявил народный депутат Александр Дубинский.

«Тросы, которые должны поддерживать этот мост, на самом деле б\у-шные. Они четыре года пролежали на складе компании «Мостобуд», контролируемую Денисом Комарницким. Эти б\у ванты доставлены с какого-то разобранного моста в Европе, при этом их оформили, как новые, но когда их привезли на стройплощадку, стало понятно, что афера раскроется и разразится скандал. А деньги-то уже украдены, нужно было что-то с этим делать, пришлось украсть и сами ванты», - объяснил депутат.

По его информации, генподрядчком строительства упомянутого моста выступила компания «Эко-Буд-Трейд», которая связана с тем же Комарницким, а также сестрой депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко и ее мужем, господином Блиновым.

«Эта компания ничего не построила, у нее нет активов, это просто прокладка – такой себе выигрыватель тендера, на которую перечисляются деньги, а она потом нанимает реально работающие компании, чтобы они строили мост», - рассказал нардеп.

По его мнению, то, что лично мэр занялся этой историей, обращается в полицию, является доказательством того, что Кличко связан с разворовыванием средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста.

«Генеральный подрядчик получил из бюджета деньги. И если у него украли эти ванты, то это его проблемы. Он должен обращаться в полицию, выяснять, кто украл. Город вообще не должен иметь к этому отношение, и тот факт, что Кличко занялся этой историей указывает на его связь с коррупционными схемами на строительстве моста», - резюмировал Александр Дубинский.

Ванты для моста на Троещину: предыстория

11 июня урбанист Виталий Селик в соцсети Facebook сообщил, что на Подольском мосту вешают ржавые забракованные ванты. «С начала июня к арке Подольского моста начали подвешивать ванты (тросы толщиной около 8 см). Они должны удерживать центральный пролет переправы над руслом Днепра размером 344*36 метров. К сегодняшнему утру подняли 24 из 68 вант», - написал он.

Селик отметил, что 2 октября 2018 года тогдашний руководитель коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева» Максим Калинин доложил Кличко, что ванты для Подольского моста, купленные в 2010 году за 14 млн грн (почти 1,7 млн долл.), непригодны для использования.

В июле мэр Киева Виталий Кличко признал, что приобретенные ранее ванты (тросы) для строительства Подольско-Воскресенского моста непригодны, и выразил нажежду, что ситуацию расследуют правоохранители.

7 августа Кличко сообщил, что со строительной площадки Подольско-Воскресенского моста в Киеве злоумышленники вывезли 12 новых вант.

Когда откроют Подольский мост

Строительство моста началось в 1993 году, но неоднократно останавливалось из-за недостатка финансирования.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах в конце 2020 года открыть автомобильную часть мостового перехода.

Проектная пропускная способность нового Подольско-Воскресенского мостового перехода составит 60 тысяч авто в сутки. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и два железнодорожных пути под будущее метро - на нижнем ярусе, проложат также трубопровод.

Автомобильное сообщение Подольско-Воскресенским мостовым переходом планируют открыть до конца 2020 года.

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