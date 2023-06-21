Рыбу из загрязненных после подрыва дамбы водоемов невозможно сделать безопасной для употребления.

Сотни килограммов рыбы неизвестного происхождения могли попасть на одесские рынки после введение ограничений на ее продажу в связи с последствиями российского теракта на дамбе Каховской ГЭС.

Сейчас рейды на одесских базарах проводят ежедневно. Почти тонну рыбы уже не допустили для продажи на рынках Одессы, говорится в сюжете ТСН.

Продавцы этой рыбы не предоставили документов о ее происхождении, так что, подозревают специалисты, она могла быть выловленной в Черном море или причерноморских лиманах, а употреблять такую категорически запрещено – ни один из способов обработки не может сделать ее пригодной для употребления.

"Все, что имеет связь с Черным морем, есть оттуда нельзя. Это же касается водоемов Николаевской области, Днепровско-Бугский лиман, такие реки как Ингул. Все что ниже по течению от Каховской дамбы", - отмечает Владимир Гайдашенко, ведущий государственный инспектор Одесского рыбоохранного патруля.

Украинцев предупреждают – с запрещенной продукцией продавцы не идут на официальные рынки (рыбные ряды на одесских базарах почти пусты), однако есть попытки продавать опасную рыбу прямо на улице.

Ситуация на украинских водоемах после теракта на Каховской ГЭС

В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами украинские водоемы подверглись значительному загрязнению. В Минздраве сообщали, что по меньшей мере 30% проб воды из водоемов Херсонской, Одесской и Николаевской областей не соответствуют гигиеническим нормам. На Николаевщине фиксировали загрязнения кишечной палочкой и холероподобным вибрионом (его же обнаружили на побережье в Одессе). В четырех областях фиксируют мор рыбы. По оценкам ОПУ, погибли ориентировочно 95 тысяч тонн живых биоресурсов.

Украинская власть предупреждала, что мертвую или умирающую рыбу невозможно сделать безопасной для употребления, однако недобросовестные люди уже начали продавать ее.

Сейчас в Одесской области осталось лишь несколько водоемов, где можно поймать безопасную рыбу, и там – только пресноводную. В частности, Тилигульский лиман, который успели вовремя отгородить от моря.

С прошлой недели в регионе действует запрет на торговлю рыбой и другими морепродуктами неустановленного места вылова вблизи рынков, торговых центров и тому подобное.

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