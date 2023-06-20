Площадь затопленных лесов сопоставима с площадью лесов Исландии, а вес мертвой рыбы в Каховском водохранилище приближается к 100 тысячам тонн.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак озвучил некоторые цифры, касающиеся последствий российского теракта на Каховской ГЭС, совершенного в ночь на 6 июня.

Он подчеркнул, что за экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов, и сообщил, каковы последствия подрыва дамбы для лесов и водоемов.

"Пятна смазки и нефти весом не менее 150 тонн дрейфуют по Днепру. Они могут добраться до Средиземного моря. Более 50 тысяч гектаров украинских лесов затоплены и по меньшей мере половина из них погибнет. Это больше, чем площадь лесов Исландии", – написал он.

Ермак добавил, что сегодня Каховское водохранилище покрыто мертвой рыбой, а в Черном море умирают дельфины и могут начать всплывать другие мертвые животные.

"Это ориентировочно 95 тысяч тонн живых биоресурсов. На берегах Черного моря в Болгарии и Турции находят тела дельфинов с украинских берегов. Зафиксировано более 150 официальных случаев. Не исключено, что течение принесет в эти страны косуль, лис и зайцев из южного региона Украины. На затопленной территории проживало около 20 тысяч особей диких животных", – добавил глава ОПУ.

Последствия подрыва Каховской ГЭС для украинских водоемов - что сообщалось

После масштабной утечки воду после подрыва дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами в водоемах Херсонской, Одесской и Николаевской областей не соответствуют гигиеническим нормам по меньшей мере 30% отобранных из поверхностных водоемов и зон рекреации проб воды, сообщал Минздрав.

На Николаевщине в водоемах зафиксировано значительное превышение кишечной палочки и выделен холероподобный вибрион. На побережье в Одессе также обнаружили холероподобный вибрион. Из-за минной и инфекционной опасности в Черном море официально запретили купаться.

Специалисты объясняют, что обнаруженный возбудитель не является возбудителем холеры, но вызывает острые кишечные заболевания.

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