В Киеве разрисовали пол на входе в магазин PUMA из-за сотрудничества компании с украинским певцом Иваном Дорном.
Соответствующее видео в Telegram опубликовал активист Сергей Стерненко.
«Какие-то хорошие люди провели художественную акцию возле магазина PUMA в Киеве (ТРЦ Скай молл), поскольку компания сотрудничает с пророссийским коллаборантом Дорном, для которого агрессоры – братья», - - прокомментировал ролик Стерненко.
По его словам, Puma не прекратила сотрудничество с Дорном даже после волны критики. «Значит, это сознательная позиция бренда», - отметил активист.
Инцидент произошел в торговом центре Sky Mall в Днепровском районе.
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На записи видно, что неизвестные написала на полу: "Спонсор сепаратистов", "Террористы", "Бизнес на крови".
Сотрудничество с Дорном компания PUMA объявила еще в апреле. Тогда это вызвало волну возмущения среди украинцев в соцсетях. Они заявили, что такое решение неудачное, и это скорее антиреклама.
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