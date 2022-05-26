В отношении агента российских спецслужб дело направлено в суд.

В Одессе житель непризнанного Приднестровья, который оказался агентом российской военной разведки, организовал и планировал ряд терактов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, в конце прошлого года иностранец по указанию российских кураторов планировал и реализовывал на территории Одесской области террористические акты.

К совершению преступлений он привлек своего знакомого - гражданина Украины и, чтобы проверить готовность и профессиональные навыки "наемника", поручил ему облить красной краской памятный знак "героям Небесной Сотни" в сквере на проспекте Шевченко - возле Одесской облгосадминистрации.

В подтверждение того, что задание выполнено, исполнитель передал "заказчику" фото поврежденного памятного знака и получил за "работу" 400 долл.

Убедившись, что "исполнитель" справился, подробно проинструктировав, поручил ему поджечь военные автомобили, находившиеся на территории одной из воинских частей в Одессе, за вознаграждение в 800 долл. При этом отметил, что указанный террористический акт вызовет общественный резонанс в Украине, нарушит общественную безопасность, население будет запугано. Кроме того, будет нанесен материальный ущерб ВСУ.

Во время передачи денег за поджог авто иностранец был задержан сотрудниками УСБУ в Одесской области.

"Агентом оказался житель непризнанной Приднестровской молдавской республики, периодически приезжавший в Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами были представители российской военной разведки, действующие с территории ПМР. Главной задачей злоумышленника было расшатывание общественно-политической ситуации в Одесской области из-за проведения диверсий и террористических актов", - рассказали в управлении.

Следователи СБУ установили, поджог военного автомобиля в декабре 2021 года и порча мемориальных памятников было организовано в рамках информационно-психологической спецоперации в контексте якобы "наличия на территории Одесского региона пророссийского подполья и антиукраинских настроений населения".

В настоящее время прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении вышеназванного жителя Приднестровья, которому вменяют совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 258 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в планах России захват и оккупация Одессы по-прежнему остается приоритетом.

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