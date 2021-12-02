26 ноября Мосейчук жестко пристыдила журналиста Бутусова, который устроил словесную перепалку с президентом Зеленским.

Телеведущая "1+1" Наталья Мосейчук прокомментировала свое вмешательство в дискуссию между президентом Владимиром Зеленским и журналистом Юрием Бутусовым во время пресс-марафона главы государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в прямом эфире программы "Право на владу" в четверг вечером.

"После пресс-марафона президента Зеленского очень много людей начали говорить и обсуждать, должна ли я вмешиваться в полемику между президентом и журналистом Бутусовым, или я должна была пропустить этот момент. И мало кто вдумался о том, что я говорила. Я говорила о том, что "стадион, так стадион" в этой стране должен когда-то закончиться, и противостояние между президентом действующим и предыдущим оно просто разрушает эту страну. Я не знаю, кто из вас был в студии, когда приходил предыдущий президент и включался тогда еще кандидат в президенты, и я тогда говорила: не разрывайте эту страну. Но очевидно проявилась власть, и украинские политики обычно делают так, мол, сгорел сарай, гори и хата", - сказала журналист.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский не ответил на вопрос журналиста Юрия Бутусова, почему при его каденции был сорван ряд спецопераций наших разведчиков и причастен ли к этому руководитель комитета по разведке Руслан Демченко. В результате между президентом и журналистом произошла словесная перепалка.

Во время нее Мосейчук жестко пристыдила Бутусова и заявила, что ей стыдно за происходящее. Она также сказала, что борьба с пятым президентом Петром Порошенко уже надоела всем.

Автор: Леся Лещенко