По его словам, телемарафон "был, есть и будет", потому что важно доносить единым голосом то, что происходит вокруг.

Телемарафон "Единые новости" продолжит свое существование, заявил новоназначенный министр культуры Николай Точицкий. Об этом он сказал на заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, видеозапись которого обнародована в интернет-сети.

В то же время Точицкий отметил, что, возможно, нужно найти новые форматы.

"Относительно марафона: он был, есть и будет. Просто нужно искать форму, чтобы была заинтересованность у общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят. И так же очень важно: доносить единым голосом то, что происходит вокруг",- сказал Точицкий.

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Он добавил, если к телемарафону "Единых новостей" будут какие-то замечания, то готов обсудить это с комитетом. По словам Точицкого, конструктивные предложения по изменениям его работы будут восприняты положительно.

Телемарафон "Единые новости"

Как сообщал УНИАН, зимой в Киевском международном институте социологии (КМИС), ссылаясь на результаты проведенного опроса, заявили, что доверие к телемарафону "Единые новости" продолжает падать. По их данным, по состоянию на начало февраля 2024 года телепроекту доверяли 36% украинцев, не доверяли - 47%.

Как заявлял председатель комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин, Национальный телемарафон "Единые новости" могут отменить, если до конца текущего года он не изменит формат вещания и не восстановит доверие зрителя.

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