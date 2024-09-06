Телемарафон "Единые новости" продолжит свое существование, заявил новоназначенный министр культуры Николай Точицкий. Об этом он сказал на заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, видеозапись которого обнародована в интернет-сети.
В то же время Точицкий отметил, что, возможно, нужно найти новые форматы.
"Относительно марафона: он был, есть и будет. Просто нужно искать форму, чтобы была заинтересованность у общественности. Есть большое количество людей, которые его смотрят. И так же очень важно: доносить единым голосом то, что происходит вокруг",- сказал Точицкий.
Он добавил, если к телемарафону "Единых новостей" будут какие-то замечания, то готов обсудить это с комитетом. По словам Точицкого, конструктивные предложения по изменениям его работы будут восприняты положительно.
Телемарафон "Единые новости"
Как сообщал УНИАН, зимой в Киевском международном институте социологии (КМИС), ссылаясь на результаты проведенного опроса, заявили, что доверие к телемарафону "Единые новости" продолжает падать. По их данным, по состоянию на начало февраля 2024 года телепроекту доверяли 36% украинцев, не доверяли - 47%.
Как заявлял председатель комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин, Национальный телемарафон "Единые новости" могут отменить, если до конца текущего года он не изменит формат вещания и не восстановит доверие зрителя.