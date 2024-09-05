За это решение проголосовали 252 депутата.

Верховная Рада Украины назначила министром культуры и стратегических коммуникаций Украины Николая Точицкого, который до этого занимал должность заместителя руководителя Офиса президента Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Он отметил, что за это решение проголосовали 252 народных депутата, выложив также фото табло с результатами голосования.

Как известно, до этого, с 28 июля 2023 года, в. и. о. министра культуры и информационной политики Украины был Ростислав Карандеев.

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Последние должности Точицкого

Как сообщал УНИАН, в апреле президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого заместителем руководителя ОП.

Ранее постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что правительство назначило Андрея Сибигу, который занимал должность заместителя руководителя ОП, первым заместителем министра иностранных дел.

В то же время, по его словам, с должности заместителя министра иностранных дел был уволен Николай Точицкий.

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